Предсказатель погоды: забудьте, зимы в этом году не будет! А летом лучше ехать отдыхать в теплые страны

По его прогнозу, до мая погода будет очень теплой. ”Затем аномальное тепло отступит, и в мае, июне, июле рекордов тепла ожидать не стоит”.

Приход настоящей зимы со снегом и морозами маловероятен. Несмотря на некоторое похолодание и небольшие осадки, истинной зимы, скорее всего, не будет. Возможно, что в конце зимы мы увидим снегопад и минусовые температуры, но на большее надеяться не приходится.

”У нашей погоды логика такая, что если в январе зимы не было, то она уже не наступит”, — отметил предсказатель.

В связи с отсутствием снега и льда весна, скорее всего, придет раньше. Статистика указывает на то, что весна вообще стала наступать раньше. По словам Каменика, глобальное потепление затрудняет предсказания, поскольку многие приметы в новых условиях перестают работать. Он считает долгосрочные прогнозы не очень точными из-за ”хаотичности атмосферных процессов”. Точные прогнозы можно давать на срок до 10 дней.

”Погоду в Эстонии определяет Евразия и Атлантический океан. Если влияние последнего увеличится, то зима в Эстонии будет напоминать теплые и скудные зимы Шотландии. С летом труднее, жары может быть больше. Можно предположить, что через 50 лет июль и август будут более жаркими, чем сейчас. Периодов ливней и засухи также будет больше. Ветра на протяжении всего года тоже. Зимы будут более теплыми”, — предсказывает мужчина.

Что касается лета в этом году, то самым теплым периодом, вероятно, станет конец июля и начало августа. ”Но никаких гарантий, к сожалению, нет. Наша погода крайне нестабильна, так что надежнее всего отправиться в отпуск в какую-нибудь теплую страну”, — резюмирует Каменик.