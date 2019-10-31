Предсказатели погоды: Эстонию ждут штормы и затяжная осень

Предсказатели погоды Maaleht говорят, что шторма в Эстонии еще не закончились, а зима наступит нескоро.
Предсказатель погоды Ильмар Тийсмаа из деревни Лыпе в Пярнумаа, помимо прочего, использует для своих прогнозов селезенку кабанов, и в этот раз увиденное его удивило. ”Селезенки были настолько тонкими, что даже не знаю, будет ли вообще зима. Уплотнений не было вообще”, — говорит он. Начальная и конечная часть обеих оказавшихся в его распоряжении селезенок были лишь слегка уплотнены. Это означает, что зима может прийти неожиданно. ”Далее селезенка была до конца однородной, толщиной в 1,5 см, что по моей шкале указывает на теплую зиму. Только в начале температура будет близка к средней или чуть ниже”, — говорит мужчина. По его прогнозу, все месяцы с ноября по март будут теплее среднего. Это, однако, не означает, что снега не будет совсем.
Другой предсказатель Маргус Арге из Тарту также считает, что погода будет скорее теплой и довольно переменчивой. Изобилие рябины указывает на большое количество весенних штормов. Поскольку лебеди ведут себя достаточно спокойно, то, по его словам, снег придет не раньше второй половины ноября, но к концу месяца растает. Что касается Рождества, то снежным оно будет на островах и кое-где на материке. ”За неделю до Рождества погода будет морозной, 10-15 градусов ниже нуля, но за несколько дней до праздников столбик термометра поднимется до нуля”, — пророчит Арге.
”В общей сложности зима будет теплой. Холодов и снега будет не очень много”, — добавляет мужчина.
"Я не верю в холодную зиму. Будет скорее осень, чем зима. Никаких рекордов по морозу не ожидается, скорее по теплу”, — говорит предсказатель из Соомаа Индрек Хейн. В этом году ласточки и гуси улетели на три недели раньше обычного, что, по его словам, может указывать на ноябрьские холода. ”Первая половина ноября может стать неожиданно холодной, до минус 10-15 градусов. Затем зима может на какое-то время нагрянуть в апреле. В промежутке погода будет серой, скорее, осенней, чем зимней”, — считает он. Будет достаточно много дождей и плюсовая температура. Вдоволь покататься на лыжах не получится. На дорогах будет скользко, но, с другой стороны, отмечает Хейн, можно будет сэкономить на отоплении и уборке снега.
Предсказатель из Сюргавере Аарне Отс также пророчит мягкую зиму. Более холодным выдастся декабрь.
Арва Сайдла из Рапламаа говорит, что ничто не указывает холодный ноябрь. Погода продолжит в том же духе, дожди дополнятся мокрым снегом, и если похолодает, то не сильно, до минус 6. ”Если в октябре много осадков, по народному поверью декабрь будет ветреным. В это я верю. В этот раз так и будет. А если будет ветер, то не будет холода”.
В первой половине декабря будет довольно тепло и мало снега, после чего ситуация со снегом изменится, и в восточной части страны он выпадет к Рождеству. Насчет остальных регионов предсказатель не уверен: если и выпадет, то очень мало. Настоящая зима придет после 10 января, хотя и тогда стужа будет умеренной.
”Зима начнется поздно и закончится поздно”, — резюмирует он.
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