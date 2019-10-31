Предсказатели погоды: Эстонию ждут штормы и затяжная осень

Предсказатель погоды Ильмар Тийсмаа из деревни Лыпе в Пярнумаа, помимо прочего, использует для своих прогнозов селезенку кабанов, и в этот раз увиденное его удивило. ”Селезенки были настолько тонкими, что даже не знаю, будет ли вообще зима. Уплотнений не было вообще”, — говорит он. Начальная и конечная часть обеих оказавшихся в его распоряжении селезенок были лишь слегка уплотнены. Это означает, что зима может прийти неожиданно. ”Далее селезенка была до конца однородной, толщиной в 1,5 см, что по моей шкале указывает на теплую зиму. Только в начале температура будет близка к средней или чуть ниже”, — говорит мужчина. По его прогнозу, все месяцы с ноября по март будут теплее среднего. Это, однако, не означает, что снега не будет совсем.

Другой предсказатель Маргус Арге из Тарту также считает, что погода будет скорее теплой и довольно переменчивой. Изобилие рябины указывает на большое количество весенних штормов. Поскольку лебеди ведут себя достаточно спокойно, то, по его словам, снег придет не раньше второй половины ноября, но к концу месяца растает. Что касается Рождества, то снежным оно будет на островах и кое-где на материке. ”За неделю до Рождества погода будет морозной, 10-15 градусов ниже нуля, но за несколько дней до праздников столбик термометра поднимется до нуля”, — пророчит Арге.

”В общей сложности зима будет теплой. Холодов и снега будет не очень много”, — добавляет мужчина.