Предсказатели погоды: осень в Эстонии будет теплой, но бесконечной

Предсказатель погоды Индрек Хейн из Соомаа говорит, что хотя оставшаяся часть августа и сентябрь будут относительно сухими, сама осень в целом выдастся длинной и богатой на осадки. Поскольку черемуха в этом году начала цвести 28 апреля и цвела еще 21 мая, то холодов пока ждать не надо. ”Я не припомню, чтобы когда-нибудь раньше черемуха цвела так долго. Это значит, что осень будет длинной и теплой”, — говорит он.

Со второй половины сентября осадков будет больше. Погода будет слякотной, вплоть до самой зимы, которая наступит нескоро. Из-за постоянных осадков будет казаться, что осень длится бесконечно.

По мнению предсказателя погоды Арво Сайдла из Рапламаа, сентябрь будет теплее среднего. В некоторых местах столбик термометра поднимется до 20 градусов и выше.

Начало месяца может быть переменчивым и более прохладным, а середина и конец — достаточно теплыми. Количество осадков будет средним. Ночных заморозков, холодов и снега опасаться не стоит.

Октябрь будет сухим, а вот в ноябре осадков будет больше. В конце месяца может выпасть первый снег, но в целом месяц тоже будет теплым.

В декабре погода будет также весенней. Будет слякотно, но не холодно.

”Ничего плохого сказать не могу. Хорошая погода. Конечно, не без дождя и ветра — на любой вкус”, — говорит Сайдла.

Марко Каазик из Тарту также предрекает стране теплую осень. В сентябре будет тепло, хотя и немного дождливо. Октябрь выдастся более сухим и менее теплым, а ноябрь — теплее обычного. В декабре также сильных холодов ожидать не приходится.

Рано зима не придет, не говоря уже о снеге, который выпадет только во второй половине декабря, да и то только в Восточной Эстонии.