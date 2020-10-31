Предсказатели погоды рассказали, какой будет предстоящая зима

Индрек Хейн говорит, что тем, кто ждет зимы, следует запастись недюжим терпением. ”В лесу все еще не облетела листва. Осины в листьях, ольха в листьях, хотя так не должно быть, ведь уже почти ноябрь. Раньше тоже бывало подобное, но чтобы столько листвы — не припомню”, — отмечает он.

”В старину говорили, что если листья долго не опадают, то настоящей зимы не будет”, — отмечает Хейн.

”Букашки-таракашки тоже все еще вполне жизнеспособны. И улитки. Кроме того, еще улетели не все птицы. Ночные заморозки были лишь раз”, — продолжает он.

”Мой прогноз таков: придет ли зима, неизвестно. А если и придет, то в середине января. Какой именно она будет, пока говорить рано”.

”Пару недель назад охотники дали мне две свиных селезенки и обе показали одну и ту же зиму” — рассказывает Арво Сайдла.

”Первая половина зимы, то есть до конца декабря, будет мягкой, поскольку начальная часть селезенки оказалась тонкой. Далее она была уже более гладкой и толстой, что указывает на более холодную погоду. Часть селезенки, знаменующая конец декабря, была широкой, а это означает снег. Явного расширения на селезенках не наблюдалось, так что погода будет равномерно холодной, но не морозной. По конечной части селезенки можно сказать, что в марте можно ожидать отголосков зимы. Во второй половине зимы будет снег, но не думаю, что очень много”, — предсказывает он.

”В этом году во многих местах первый снег выпал 19 октября. Народная мудрость гласит, что зима начнется через 40 дней после этого. То есть в конце ноября-начале декабря”, — говорит Ильмар Тийсмаа. По его прогнозу, зима будет средней, как по части снега, так и по части заморозков, и наступит она в декабре.

”В этом году погода зимой обещает быть мягкой, но, похоже, что будет более зимней, чем в прошлом году, — говорит Марко Каазик. — Несмотря на то, что все месяцы с ноября по март будут теплее нормы на градус-полтора”.

Ноябрь, по его словам, будет теплым, но осадков будет выше среднего. В декабре ожидается слякоть, небольшие заморозки, снег, мокрый снег и дождь. ”Есть надежда на хороший снежный покров в Восточной Эстонии”, — говорит Каазик. В январе снег выпадет и в других местах. В феврале похолодает, но уже в марте погода будет весенней и солнечной.