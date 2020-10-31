Предсказатели погоды рассказали, какой будет предстоящая зима

Какой будет предстоящая зима: такой же бесснежной, как в прошлом году, или все-таки удастся покататься на лыжах? Предсказатели погоды Maaleht поделились своими прогнозами.
Индрек Хейн говорит, что тем, кто ждет зимы, следует запастись недюжим терпением. ”В лесу все еще не облетела листва. Осины в листьях, ольха в листьях, хотя так не должно быть, ведь уже почти ноябрь. Раньше тоже бывало подобное, но чтобы столько листвы — не припомню”, — отмечает он.
”В старину говорили, что если листья долго не опадают, то настоящей зимы не будет”, — отмечает Хейн.
”Букашки-таракашки тоже все еще вполне жизнеспособны. И улитки. Кроме того, еще улетели не все птицы. Ночные заморозки были лишь раз”, — продолжает он.
”Мой прогноз таков: придет ли зима, неизвестно. А если и придет, то в середине января. Какой именно она будет, пока говорить рано”.
”Пару недель назад охотники дали мне две свиных селезенки и обе показали одну и ту же зиму” — рассказывает Арво Сайдла.
”Первая половина зимы, то есть до конца декабря, будет мягкой, поскольку начальная часть селезенки оказалась тонкой. Далее она была уже более гладкой и толстой, что указывает на более холодную погоду. Часть селезенки, знаменующая конец декабря, была широкой, а это означает снег. Явного расширения на селезенках не наблюдалось, так что погода будет равномерно холодной, но не морозной. По конечной части селезенки можно сказать, что в марте можно ожидать отголосков зимы. Во второй половине зимы будет снег, но не думаю, что очень много”, — предсказывает он.
”В этом году во многих местах первый снег выпал 19 октября. Народная мудрость гласит, что зима начнется через 40 дней после этого. То есть в конце ноября-начале декабря”, — говорит Ильмар Тийсмаа. По его прогнозу, зима будет средней, как по части снега, так и по части заморозков, и наступит она в декабре.
”В этом году погода зимой обещает быть мягкой, но, похоже, что будет более зимней, чем в прошлом году, — говорит Марко Каазик. — Несмотря на то, что все месяцы с ноября по март будут теплее нормы на градус-полтора”.
Ноябрь, по его словам, будет теплым, но осадков будет выше среднего. В декабре ожидается слякоть, небольшие заморозки, снег, мокрый снег и дождь. ”Есть надежда на хороший снежный покров в Восточной Эстонии”, — говорит Каазик. В январе снег выпадет и в других местах. В феврале похолодает, но уже в марте погода будет весенней и солнечной.
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