Предсказатели погоды сообщили, что ждать жителям Эстонии от предстоящей осени

”По моим подсчетам, осень будет довольно хорошей и длинной”, — говорит Индрек Хейн из Соомаа.

”В этом году погода в сентябре будет часто напоминать летнюю и змеледельцы смогут спокойно убрать свой урожай”, — продолжает он. По его прогнозу, эта осень будет суше обычного.

”Осень будет долгой. В этом году до зимы дело не дойдет. Небольшие репетиции будут, но до января настоящей зимы ждать не стоит”, — уверен он.

Аарне Отс из Сюгавере прогнозирует, что теплая погода сохранится еще месяц. ”Примерно 20 сентября погода сильно изменится и начнется настоящая осень. До этого совсем летней погода, конечно, не будет, но все же будет тепло”, — отмечает он.

”Но резко не похолодает. Даже в октябре. Температура воздуха будет просто медленно падать”. По его словам также, ранней зимы ждать не стоит, а сама осень не будет богатой на осадки.

”Думаю, что осень в этом году будет хорошей, так что весь урожай можно будет собирать спокойно. Ничего сверхъестественного не ожидается”, — резюмирует он.

По словам Арво Сайдла из Рапламаа, одним из самых важных дней, который определяет грядущую осень, является 10 августа. ”В этот году в этот день погода была очень хорошей. Весь день и до конца светило солнце, а это значит, что впереди нас ждет красивая, теплая, приятная осень”, — уверен предсказатель.

По его прогнозу, погода будет хорошей до середины августа, после чего станет прохладнее и дождливее, однако к концу месяца ситуация снова станет лучше.

”В конце сентября и первой половине октября, две недели, погода будет очень хорошей. Это и будет бабье лето, которое в этом году придет чуть раньше, чем в предыдущие годы”. В октябре погода будет хорошей, дождей мало, солнца много, но много и ветра. ”Поскольку в этом году мало рябины, то в целом осень обещает быть сухой. В сентябре и октябре будет в целом тепло. Ночные заморозки начнутся в конце октября”, — говорит Сайдла. Ноябрь в общей сложности также будет теплым, но совсем без мокрого снега и других осадков не обойдется.

В отличие от предыдущих предсказателей Энно Калде из Вырумаа считает, что осадков в сентябре — да и осенью в целом — будет достаточно, особенно во второй его половине. Более сухо будет лишь во второй половине октября и ноября.