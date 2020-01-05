Предстоящей ночью по всей Эстонии ожидается снегопад. Но уже к утру погода изменится

Понедельник, 06.01:

Ночью: Облачность увеличится и, начиная с островов, пойдёт мокрый снег и снегопад, который быстро распространится на материковую часть, к утру осадки на островах и западном побережье перейдут в дождь. Большая опасность гололёда! Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье до 14, порывами до 20 м/с, утром ослабеет и повернёт на островах на западный и северо-западный. Температура воздуха -1..-7°С, на островах до +1, после полуночи, начиная с запада, к утру повысится -1..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня пройдёт снег и мокрый снег, по западу Эстонии местами также дождь, и кое-где образуется туман, во второй половине дня вероятность осадков небольшая, однако во многих местах туман. Ветер западной четверти 4-10, в первой половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..+6°С. Местами опасность гололёда!

Вторник, 07.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах небольшой дождь и туман. Ветер юго-западный 3-8, после полуночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Юго-западный ветер усилится 5-11, в береговой черте порывами 14-17 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.

Среда, 08.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Юго-западный ветер усилится 8-13, порывами до 17, на островах и побережье 13-18, порывы до 25 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: Облачно. Начиная с островов, пойдут дожди и мокрый снег. Юго-западный ветер 8-13, порывы до 17, на островах и побережье 13-18, порывы до 25 м/с, к вечеру немного ослабеет и перейдет к западному. Температура воздуха +3..+8°С.

Четверг, 09.01: