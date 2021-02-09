Предстоящей ночью столбик термометра опустится до -29 градусов

Ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-8, на островах порывы 12, в начале ночи до 15 м/с, утром немного ослабеет. Температура воздуха -17..-23, по северо-востоку Эстонии опустится местами до -24.. -29°С, на побережье останется в пределах -9..-14°С.

Днем в пятницу небольшая и переменная облачность, во второй половине дня, начиная с юга облачность уплотнится. Вечером местами возможен лёгкий снег. Ветер восточной четверти 2-8, на побережье островов порывами 12 м/с. Температура воздуха -10..-16, на побережье местами -7..-9°С.

В ночь на четверг переменная облачность. Во многих местах пройдёт снег. Ветер восточный, северо-восточный 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха -16..-21, местами -24, на побережье местами -10..-14°С.

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