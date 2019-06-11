Предупреждение: надвигается шторм с грозой и градом!

Среда, 12.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Во многих местах гроза, сильные осадки и возможен град. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, на побережье порывы 12-15 м/с, при грозы порывы ветра могут превышать 20 м/с. Температура воздуха 10..14, на юге Эстонии до 17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 15..20, на юге Эстонии до 23°С.

Четверг, 13.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 21..27°С.

Пятница, 14.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 13..19°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Юго-восточный ветер перейдет к западным направлениям 2-8 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье местами 16..20°С.

Суббота, 15.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в начале ночи и гроза. Ветер преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 19..25°С.