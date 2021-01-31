Приготовимся: мороз в Эстонии в ближайшие дни будет усиливаться

Понедельник, 01.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -4..-9, местами возможно понижение до -12, на побережье кое-где 0..-2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, к вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Вторник, 02.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег, после полуночи осадков больше. Ветер перейдет от западных направлений к юго-восточному 3-8, на островах и западном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На севере Эстонии во многих местах снег, во второй половине дня зона более интенсивных осадков распространится с юго-запада на северо-восток, местами метель. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Среда, 03.02

Ночью: Облачно с прояснениями. Снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-10, местами -14°С.

Днем: Облачно с прояснеиями. Местами небольшой снег. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-7°С.

Четверг, 04.02

Ночью: Облачно с прояснеиями. Местами небольшой снег. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -6..-12°С.

Днем: Облачно с прояснеиями. Местами небольшой снег. Ветер северных направлений 1-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха -5..-9°С.