Привет от зимы: в пятницу может пойти мокрый снег

Среда, 18.09:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, местами образуется туман. Ветер северной четверти 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 2...7, на побережье до 10, на поверхности земли местами около 0°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти 4-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10...14°C.

Четверг, 19.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 1-7, в начале ночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..+6, на побережье до 11°C, у земли местами 0..-2°С.

Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер западный четверти 1-7 м/с, во второй половине дня, на островах, усилится северо-западный ветер до 15 м/с. Температура воздуха 9..12°C.

Пятница, 20.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 5-11, в прибрежных районах порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 11°С.

Днем: По западу Эстонии переменная облачность, по востоку будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, порывами 12-14 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Суббота, 21.09: