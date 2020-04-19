Прогноз на начало недели: придет ли настоящая весна?

Понедельник, 20.04:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Переменная облачность. В материковой части страны местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный и северный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..11°C, на северном побережье 5°C.

Вторник, 21.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В материковой части страны местами пройдет небольшой дождь. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В материковой части страны местами пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти, на северном побережье западной четверти 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Среда, 22.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северной четверти 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0…+5°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 3-9 м/с, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье местами 8°C.

Четверг, 23.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер западный и северо-западный 3-9, во второй половине дня на побережье порывами 12-14 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

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