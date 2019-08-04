Прогноз на начало недели: вернется ли жара?

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee.
Понедельник, 05.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-8, в начале ночи на побережье 12 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье местами до 13°С.
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Вторник, 06.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8, в начале ночи на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 8..14°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Среда, 07.08:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь, опасность грозы. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..22°С.
Четверг, 08.08:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 19..24°С.
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