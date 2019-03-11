Прогноз на начало недели: весна опять отменяется?

Понедельник, 11.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный снегопад. Ветер западной четверти 2-8 м/с, к утру на островах северо-западный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха -4..-11, на побережье местами -1..-3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный снегопад. Ветер западный и северо-западный 5-12, на побережье порывами 15, на островах до 20 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.

Вторник, 12.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт снег. Ветер западный и северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -4..-9, на островах местами -2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег. Ветер северо-западный 4-9, на островах в первой половине дня порывами до 14 м/с, к вечеру ветер ослабеет и станет западным 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-0°С.

Среда, 13.03:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, к утру повернёт к юго-восточному и усилится на островах 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..-8, местами до -12°С.

Днем: Облачность уплотнится. Во второй половине дня, начиная с запада Эстонии, пойдёт снег, на островах также и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 14, на островах до 17 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха -2..+2°С.

Четверг, 14.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдёт снег, по западу Эстонии также и мокрый снег, утром осадки прекратятся. Ветер южный и юго-восточный 3-9, утром на побережье островов порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+1°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Вечером по западным районам Эстонии облачность уплотнится и пойдёт дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.