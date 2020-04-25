Прогноз на воскресенье: дождь и мокрый снег

Воскресенье, 26.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь или мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье островов до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, иногда с мокрым снегом. Ветер западных направлений 3-9 м/с, во второй половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5..9°C.

Понедельник, 27.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно западный и северо-западный 3-9 м/с, в начале ночи на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В утренние часы местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно западный и северо-западный 3-9 м/с, на островах неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

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