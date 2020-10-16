Прогноз на выходные: доставать дождевик или зимнюю куртку?

Суббота, 17.10

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северных направлений, после полуночи перейдет к западным направлениям 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +8°C.

Днем: Облачно с прояснениями. На островах и побережье местами дождь. Юго-западный ветер усилится 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Воскресенье, 18.10

Ночью: Облачно. Дожди медленно распространятся с запада на восток. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15-18 м/с, утром на островах перейдет к северо-западному. Температура воздуха 2..7°C, на юго-востоке Эстонии около 0°С, на побережье до 10°С.

Днем: Преимущественно облачно и с кратковременными дождями. Вечером осадков станет меньше и кое-где не исключен мокрый снег. Ветер юго-западный, южный, на западе перейдет к северо-западному 5-12, на побережье порывы 15, к вечеру на островах до 20 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Понедельник, 19.10

Ночью: Переменная облачность. Кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега вначале преимущественно на западе, после полуночи во многих местах. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье северо-западный порывы до 18, на островах до 23 м/с. Температура воздуха 0..+4, на побережье до 7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега или крупы. Ветер юго-западный, западный, на западе Эстонии северо-западный 7-12, порывы 15, на островах до 23 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Вторник, 20.10

Ночью: Переменная облачность. Кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега в основном на западе и севере Эстонии. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений 2-8 ь/ы, вечером переменный, слабый. Температура воздуха 4..9°С.