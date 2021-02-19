Прогноз на выходные: мокрый снег и опасность гололеда

Суббота, 20.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. После полуночи во многих местах пройдёт снег. Ветер южных направлений 1-6, на островах и побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха в западной Эстонии -8..-14, на островах 0..-5, в центральных и восточных районах Эстонии -14..-18°С.

Днем: В основном облачно. Во многих местах пройдёт лёгкий снег. Вечером осадки уплотнятся и, начиная с запада, снег сменится мокрым снегом и дождём. Опасность гололёда. Ветер южной четверти 1-7, во второй половине дня на островах до 10 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 0..-4, на островах до +2, на востоке Эстонии -5..-11°С.

Воскресенье, 21.02:

Ночью: Облачно. В западной Эстонии пройдёт мокрый снег и дождь. После полуночи осадки станут реже. По востоку пройдёт снег и мокрый снег, местами также ледяной дождь, после полуночи постепенно осадки перейдут в дождь. Опасность гололёда очень большая! Ветер южный и юго-западный 5-10, порывами 13, на островах и побережье до 15 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -1..+2, на востоке в начале ночи -1..-6, к утру температура повысится до 0°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами слабый дождь, на востоке Эстонии также и мокрый снег. Опасность гололеда! Ветер юго-западный и западный 3-9, вечером на северном побережье развернётся на северо-восточный и восточный и усилится порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..+3, вечером на востоке Эстонии понизится до -3°С.

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