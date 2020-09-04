Прогноз на выходные: удастся ли насладиться солнцем?

Суббота, 05.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Облачность уплотнится. В первой половине дня местами кратковременный дождь, во второй половине дня к островам подойдет зона интенсивных дождей и распространится далее на материк. Местами гроза и осадки могут быть сильными. Ветер южный, юго-западный 4-10, порывы до 13, вечером на побережье кратковременно до 18 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Воскресенье, 06.09:

Ночью: В начале ночи облачно и дождливо, на островах с прояснениями и уже без осадков. После полуночи облачность везде рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 3-9, порывы 12, до полуночи на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 15°С

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..19°С

Понедельник, 07.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье до 14°С.

Днем: Облачно с прояснениями, во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 15..18°С.

Вторник, 08.09:

Ночью: Малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 14°С.

Днем: Облачность уплотнится. Дожди, начиная с островов, распространятся по всей Эстонии. Юго-западный ветер усилится 5-12, порывы до 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха 14..17°С.