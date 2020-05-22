Прогноз на выходные: в субботу тепло и солнечно, в воскресенье возможен дождь

Суббота, 23.05:

Ночью: Ясно. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +7°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер на материке слабый и переменных направлений, на островах и западном побережье южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 14...18, на побережье около 10°C.

Воскресенье, 24.05:

Ночью: На материковой части небольшая облачность и без осадков. На островах облачность уплотнится и начнётся дождь. Ветер юго-восточный и южный 2-8 м/с. Температура воздуха 2..8, на западе Эстонии до 10°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах дожди, но на западе Эстонии вероятность осадков больше. Ветер преимущественно восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 10..16°C.