Прогноз на выходные: в субботу тепло и солнечно, в воскресенье возможен дождь
Предпоследние выходные мая, кажется, порадуют жителей Эстонии. Днем обещают до 18 градусов тепла, пишет pogoda.ee.
Предпоследние выходные мая, кажется, порадуют жителей Эстонии. Днем обещают до 18 градусов тепла, пишет pogoda.ee.
Суббота, 23.05:
Ночью: Ясно. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +7°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер на материке слабый и переменных направлений, на островах и западном побережье южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 14...18, на побережье около 10°C.
Воскресенье, 24.05:
Ночью: На материковой части небольшая облачность и без осадков. На островах облачность уплотнится и начнётся дождь. Ветер юго-восточный и южный 2-8 м/с. Температура воздуха 2..8, на западе Эстонии до 10°C.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах дожди, но на западе Эстонии вероятность осадков больше. Ветер преимущественно восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
СМИ раскрыли детали загадочной гибели миллиардера Босова
Не дождетесь: глава Хакасии оставляет режим ограничений
Беременная 13-летняя школьница заявила о страшном
Армения. Торосян рассказал об одном из симптомов коронавируса