Прогноз не радует: в понедельник зарядят дожди, затем похолодает

Понедельник, 02.09

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный 2-8, на побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 18°С.

Днем: В первую половину дня, начиная с запада, облачность увеличится и пойдет дождь. К вечеру кратковременные дожди достигнут центральной Эстонии. Грозы. Юго-восточный, южный ветер 3-9 м/с, на западе Эстонии постепенно перейдет к западным направления 5-11, вечером в районе Рижского залива северо-западный ветер порывы до 15 м/с. Температура воздуха 22..27, на островах и западном побережье 16..21°С.

Вторник, 03.09

Ночью: Переменная облачность. На востоке Эстонии во многих местах кратковременный дождь, к утру осадки прекратятся. Ветер повсеместно станет западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, вечером на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Среда, 04.09

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Во второй половине дня облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..20°С.

Четверг, 05.09