Прогноз не радует: в среду усилится ветер, а затем начнутся ливни

Среда, 02.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман. Ветер восточных направлений 2-8, утром усилится на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье местами 14°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Четверг, 03.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, до полуночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливневые дожди. Ветер южный и юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Пятница, 04.09

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и южный 3-9, ближе к утру на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 8..15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9, на побережье островов до 12, порывами 16 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Суббота, 05.09

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..15°C.

Днем: Переменная облачность. В первой половине дня местами пройдет ливневой дождь, во второй половине дня с островов через материк пройдет плотная зона осадков. Ветер южный и юго-западный 5-10. на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 15..20°C.