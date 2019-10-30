Прогноз погоды до конца недели: порывы ветра, осадки, минусовая температура

Четверг, 31.10:

Ночью: Переменная облачность. Начиная с запада Эстонии на восток, будет распространяться зона с осадками, местами пройдет снег, мокрый снег, также и дождь. Ветер повернёт на западный, юго-западный и усилится 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах и западном побережье 0.. +4°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с, во второй половине дня, начиная с запада, ветер повернёт на северо-западный. Температура воздуха 3..9°C.

Пятница, 01.11:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт дождь и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье островов до +6°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер западный четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 3..8°C, вечером на материковой части будет минусовая температура.

Суббота, 02.11:

Ночью: Облачность уплотнится. Зона с осадками будет смещаться с юго-запада на северо-восток. Преимущественно пройдёт дождь, на материковой части также и мокрый снег. Ветер повернёт к южному, юго-восточному направлению 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2, по западу 3..7°С.

Днем: Преимущественно облачно. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

Воскресенье, 03.11:

Ночью: Облачная и дождливая погода. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 3-7°С.

Днем: Облачно и дождливо. Ветер восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 4..9°С.