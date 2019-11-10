Прогноз погоды на начало недели: плюсовая температура и дожди

Понедельник, 11.11:

Ночью: Облачно. Местами пройдёт небольшой дождь, образуется туман. Ветер западной четверти 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 2..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, вечером перейдет к западному 2-7 м/с. Температура воздуха 3..6°С.

Вторник, 12.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. В начале ночи ветер будет западных направлений, послу полуночи повернёт к южному 2-7 м/с. Утром усилится на островах и по западному побережью южный, юго-восточный ветер 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. После обеда облачность уплотнится и ближе к вечеру к островам подойдёт новая порция с осадками, которая распространится через всю Эстонию на северо-восток. Местами дождь, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-12, на побережье порывы 15, на островах порывами 18 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Среда, 13.11:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы 14 м/c. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Облачно и дождливо. Ветер южных направлений 3-9, во на побережье порывами 12 м/с, вечером на островах стихнет и будет неустойчивого направления. Температура воздуха 5..9°С.

Четверг, 14.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Время от времени пройдёт дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3..6, по востоку до 9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, после обеда, начиная с запада вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 5..10°С.