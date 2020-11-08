Прогноз погоды на начало недели: по ночам температура воздуха ниже нуля

Понедельник, 09.11:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Утром в прибрежных районах местами пройдёт дождь. Ветер западной четверти 2-8, на побережье порывами до 12 м/с, утром немного усилится. Температура воздуха -2..+3, на побережье местами до 8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Время от времени пройдёт дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 4-8, порывы 12, на северном побережье северо-западный и западный 6-12, порывами до 17 м/с, вечером повсеместно повернёт на северо-западный. Температура воздуха 5..10°С.

Вторник, 10.11:

Ночью: Переменная облачность,без осадков. Ветер западный и северо-западный 2-8, в начале ночи на северном побережье порывами до 12 м/с.Температура воздуха -1..+3, на побережье местами +4..+7°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Среда, 11.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Преимущественно по побережью пройдёт небольшой дождь. Ветер в основном западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+4, в западной Эстонии +5..+8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер в основном западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..9°С.

Четверг, 12.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, утром повернёт к южной четверти. Температура воздуха 2..6°С.

Днем: Облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 5..8°С.