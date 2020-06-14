Прогноз погоды на неделю: очень тепло — до 30 градусов, но дождливо

Понедельник, 15.06:

Ночью: На севере Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. На юге и в центральной части облачность увеличится, во многих местах пройдет дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза, вечером дождей станет больше. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами до 15°С.

Вторник, 16.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах краитковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 15..18°С.

Среда, 17.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..18°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южных направлений 2-7, на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 10 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 15..19°С.

Четверг, 18.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..13°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 17..21°С.