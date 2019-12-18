Прогноз погоды на рождественские праздники огорчает

По данным pogoda.ee, в четверг ночью в континентальной части облачно с прояснениями, в начале ночи дождь и мокрый снег, к утру прояснит. На островах более ясная и сухая погода. Ветер западный, северо-западный 10-15, порывы до 23 м/с, в районе Финского залива скорость ветра 15-20, порывы 25, в начале ночи на востоке до 30 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный, северо-западный ветер 7-12, порывы до 17 м/с, во второй половине дня ветер западных направлений ослабеет 4-10, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха +1..+5°С, вечером понизится.

Пятница, 20.12:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер перейдет с юго-западного на юго-восточный 3-9, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..+3°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Суббота, 21.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 2..5°С.

Воскресенье, 22.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах дождь. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 1..4°С.

Днем: Облачно. Во многих местах дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 3..6°С.