Прогноз погоды: на следующей неделе короткое потепление сменится заморозками

Понедельник, 11.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Осадки в виде снега, мокрого снега распространятся с запада на восток, на побережье возможен и дождь. Местами метель. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы 14-17 м/с, после полуночи на островах перейдет к юго-западному, западному и ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии -2..-7, на островах до +2, на востоке -7..-13°С, к утру повысится.

Днем: Облачно. Во многих местах снег и мокрый снег. Вечером запада Эстонии достигнет новая зона осадков, местами метель. Ветер южных направлений 4-9, на побережье порывы 13 м/с, вечером усилится юго-восточный ветер 6-11, порывы 14, на островах и побережье 9-14, порывы 20 м/с. Температура воздуха -3..+2, на северо-востоке до -5°С.

Вторник, 12.01:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег, местами метель, на островах и дождь. Ветер южный, юго-восточный 6-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -1..-3, в начале ночи на востоке до -6, на островах и западном побережье до +2°С.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, на островах и дождь. Метели. Ветер юго-восточный, южный 6-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -1..-3, на островах и западном побережье 0..+2°С.

Среда, 13.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, на островах и мокрый снег. Местами метель. Ветер юго-восточный, южный 5-11, порывы 14, на побережье 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -1..-4, на побережье островов до +1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер юго-восточный 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1..-4, на островах до +1°С, вечером быстро понизится.

Четверг, 14.01:

Ночью: Облачность рассеется. В начале ночи местами снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с Температура воздуха понизится -12..-17, на островах -7..-10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с Температура воздуха понизится -12..-17, на островах -7..-10°С, вечером понизится.