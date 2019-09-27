Прогноз погоды на выходные: бабье лето не приходит — нас ждут дожди по всей Эстонии

Суббота, 28.09:

Утром небольшая и переменная облачность. В отдельных местах пройдут слабые дожди. В середине дня, начиная с юго-запада Эстонии, облачность уплотнится. К островам подойдет зона осадков, которая начнет медленно двигаться через всю территорию Эстонии в северо-восточном направлении.

Поздно вечером осадки достигнут Вирумаа. Восточный и юго-восточный ветер в течение дня усилится 4-10, на побережье порывами 13-15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 12...16°C.

Воскресенье, 29.09:

Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня зона осадков расширится, местами возможна гроза. Ветер юго-западный и южный, во второй половине дня на островах западный 4-10, на побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 11...14°С.