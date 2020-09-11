Прогноз погоды на выходные: дождливо, но достаточно тепло
На этих выходных будет еще ветрено, возможен дождь, но со вторника уже станет потеплее — до 20 градусов тепла, пишут синоптики.
На этих выходных будет еще ветрено, возможен дождь, но со вторника уже станет потеплее — до 20 градусов тепла, пишут синоптики.
Суббота, 12.09:
Облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь, вероятность осадков больше в северной Эстонии. Ветер южный и юго-западный 4-9, порывами до 14 м/с, в прибрежных районах западной Эстонии 8-13 порывами до 18 м/с. Температура воздуха 14...19°С.
Воскресенье, 13.09:
Переменная облачность. Местами возможен ливневой дождь. Вечером на юго-западе Эстонии облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами 15, на побережье до 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 14...17°С.
Понедельник, 14.09:
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный четверти 5-11, на северном побережье северо-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..17°C.
Вторник, 15.09:
Облачно с прояснениями, ближе к вечеру переменная облачность. Местами пройдёт дожди. Ветер западной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 16..20°С.
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