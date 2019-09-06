Прогноз погоды на выходные: придется ли участникам Таллиннского марафона бегать под дождем?

Суббота, 07.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На островах и местами по западному побережью пройдут кратковременные дожди, местами образуется туман. Ветер юго-западный и южный 3-9, в начале ночи на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. По западным районам пройдут во многих местах кратковременные дожди, в центральной части страны лишь местами. По востоку вероятность осадков небольшая. Ветер южной четверти 2-9, во второй половине дня на западном побережье островов порывами 13 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Воскресенье, 08.09:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, вечером вероятность осадков увеличится. Ветер повернёт к восточному 4-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Понедельник, 09.09:

Ночью: Облачно с прояснениями, во многих частях страны пройдут дожди, возможна гроза. Ветер восточный и юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Вторник, 10.09:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 20..25°С.