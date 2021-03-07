Прогноз синоптиков на предстоящие три месяца: приход весны задерживается

Приход весны задерживается, отмечает в своем прогнозе синоптик Государственной службы погоды Хельве Мейтерн.
Средняя температура весенних месяцев, начиная с 1961 году, имеет устойчивую тенденцию к росту, за последние 60 лет — почти на два градуса. Наиболее быстрыми темпами средняя температура весны росла уже в этом веке.
Средняя температура марта находится в пределах от 0 до -2 градусов. И пусть снег сошел очень быстро и почва быстро прогрелась солнцем, часто ледяное дыхание Севера не дает весне одержать победу, быстрого потепления не происходит.
Весь март будет идти борьба более теплой воздушной массы западно-европейской области высокого давления с северными более влажными и холодными циклонами. Никто из них длительного перевеса не добьется. В середине месяца преимущество будет у Запада, но особого тепла это не принесет. Будут еще и снег, и морозы. Если в середине месяца наступит относительно теплый период, то конец марта может опять пройти под знаком возвращения зимы, которое продлится до начала апреля.
В апреле преимущество будет на стороне областей низкого давления, которые принесут влажность и прохладу, и только во второй половине месяца до нас станет дотягиваться тепло из Западной, а иногда даже Южной Европы. Но, как и свойственно апрелю-обманщику, нужно быть готовым к кратковременным снегопадам. И всё-таки апрель обещать быть теплее нормы, прежде всего в своей второй половине. В первую очередь это относится к Западной Эстонии и Северо-Востоку.
Хотя в мае летнего тепла еще не будет, в отдельные дни столбик термометра может подняться выше 20 градусов тепла. Но чаще будут такие ночи, когда температура воздуха понизится ниже +5, причем это может произойти даже в конце месяца. А в начале мая возможны и ночные заморозки.
Существует значительная вероятность того, что весь месяц мы будем оставаться на границе российских и западных (в основном более теплых) воздушных масс. Поэтому прогноз обещает немного теплее обычной погоду лишь в Западной Эстонии.
Суммируя прогнозы, можно сказать, что приход весны затягивается. Март теплым не будет, скорее — с обычной температурой и влажностью. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) обещает Эстонии во все весенние месяцы температуру на 0,5-1,0 градус выше нормы, но вероятность реализации этого прогноза составляет около 50%. Что касается осадков, то в марте они ожидаются в меру, в апреле местами выше нормы, а май обещает быть более сухим.
В целом мы прогнозируем среднюю весну. Осадков по весне у нас обычно немного, так будет, видимо, и на сей раз. Засухи не ожидается, время от времени освещающие дожди прольются, но ситуация по регионам может отличаться.
Навка показала фото из юности. Очень неожиданное
Названа новая причина крушения «Титаника»
Японские врачи отправят на свалку часть вакцин Pfizer
Показана совершенно новая Lada Sport 2021