Прогноз удивляет: на этой неделе от восьми тепла до минус двух и обратно

Согласно данным Службы погоды, в ближайшие четыре дня ожидается очень неустойчивая погода.

Вторник, 07.01

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт небольшой дождь и образуется туман. Ветер юго-западный 2-8, на побережье до 12м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт небольшой дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Во многих местах туман. Юго-западный ветер усилится 6-12, в прибрежных районах порывы 16 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.

Среда, 08.01

Ночью: Облачно. Местами пройдёт небольшой дождь Юго-западный ветер усилится 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Облачно. Пройдут дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер 8-13,порывы 17, на островах и побережье 12-17, порывы 23 м/с. Температура воздуха +3..+8°С.

Четверг, 09.01

Ночью: В начале ночи переменная облачность и пройдёт небольшой дождь. После полуночи повсеместно прояснится. Ветер западный, юго-западный 5-11, порывы до 14, на островах и побережье 9-14, порывы 18 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-10, до обеда на северном на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+5, к вечеру понизится местами до-2°С.