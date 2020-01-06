Прогноз удивляет: на этой неделе от восьми тепла до минус двух и обратно

На этой неделе синоптики прогнозируют в Эстонии значительные колебания температуры воздуха: к среде еще более потеплеет, затем придут морозы, а к выходным термометр вновьВс покажет выше нуля.
Согласно данным Службы погоды, в ближайшие четыре дня ожидается очень неустойчивая погода.
Вторник, 07.01
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт небольшой дождь и образуется туман. Ветер юго-западный 2-8, на побережье до 12м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт небольшой дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Во многих местах туман. Юго-западный ветер усилится 6-12, в прибрежных районах порывы 16 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.
Среда, 08.01
Ночью: Облачно. Местами пройдёт небольшой дождь Юго-западный ветер усилится 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: Облачно. Пройдут дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер 8-13,порывы 17, на островах и побережье 12-17, порывы 23 м/с. Температура воздуха +3..+8°С.
Четверг, 09.01
Ночью: В начале ночи переменная облачность и пройдёт небольшой дождь. После полуночи повсеместно прояснится. Ветер западный, юго-западный 5-11, порывы до 14, на островах и побережье 9-14, порывы 18 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-10, до обеда на северном на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+5, к вечеру понизится местами до-2°С.
Пятница, 10.01
Ночью: Облачно с прояснениями. В южной Эстонии местами пройдёт дождь и мокрый снег. К утру ветер повернёт к северному направлению 2-8 м/с. Температура воздуха в северной Эстонии -1..-3,в южной Эстонии и на островах 0..+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный ,западный, вечером развернётся на юго-западный и усилится на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +5°С.
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