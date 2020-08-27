Прощай, лето? Прогноз погоды на ближайшие дни не радует

По прогнозам синоптиков, в четверг утром сохранится преимущественно облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В течение дня, начиная с северо-запада, облачный покров поредеет и вероятность осадков уменьшится. Во второй половине дня осадки еще сохранятся в южной и восточной Эстонии, вечером зона осадков сместится на территорию России. Ветер развернется к северной четверти 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Пятница, 28.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, вероятность осадков больше на побережье. Ветер северных направлений 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 6..12, на побережье до 16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, вероятность выше в восточной части Эстонии. Ветер северных направлений 2-7, порывами 11 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Суббота, 29.08:

Ночью: В основном ясно, местами переменная облачность. Осадки возможны лишь в виде единичных ливней. Ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха 4..9, на побережье до 15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Вечером облачность уплотнится, к островам подойдет зона дождей и распространится далее на материк. Ветер в первой половине дня слабый неустойчивый, во второй половине дня развернется к юго-восточному и восточному и вечером усилится 3-8, на побережье Рижского залива порывами до 13 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

Воскресенье, 30.08:

Ночью: Преимущественно облачно. Зона дождей распространится через всю Эстонию, возможна гроза. Ветер юго-восточный 4-9, на островах порывами 15 м/с, к утру, начиная с Рижского залива, развернется к южному и юго-западному. Температура воздуха 9...13, на побережье до 15°C.

Днем: Переменная облачность. Пройдут дожди, вероятна гроза. Вечером облачность поредеет и осадки станут реже. Ветер южный и юго-западный 5-9, порывами 12, на побережье 15 м/с. Температура воздуха 18..22°C.