Прощай, зима! В ближайшие дни в Эстонии будет тепло и дождливо


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Lörtsine ilm
Lörtsine ilmFoto: Ilmar Saabas

Зима, которая неожиданно пришла в Эстонию на прошлой неделе, к выходным отступит окончательно. По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни будет относительно теплой, а на смену снегу придут дожди и мокрый снег.

Согласно прогнозу, сегодня днем в стране ожидается переменная облачность. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.

Вторник, 03.03:
Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи к Рижскому заливу подойдёт зона мокрого снега и дождя, которая распространится в северо-восточном направлении. Местами туман. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +4°С.
Днем: Преимущественно облачно. Пройдёт дождь и мокрый снег, во второй половине дня, начиная с юга, осадки прекратятся. Ветер преимущественно восточный 4-9, на северном побережье во второй половине дня порывы 14 м/с. Температура воздуха +1..+6°С.

Среда, 04.03:
Ночью: В основном облачно. После полуночи над Рижским заливом пройдёт дождь и мокрый снег, осадки распространятся дальше на северо-восток и могут быть сильными. Ветер восточный и юго-восточный усилится 7-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.
Днем: В основном облачно. Пройдёт дождь и мокрый снег, после обеда осадки поредеют. Восточный, юго-восточный ветер 7-12, на побережье порывы до 17 м/с, во второй половине дня ветер перейдет к южному, на островах к юго-западному и ослабеет. Температура воздуха +2..+7°С.

Четверг, 05.03:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 3-9, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 3-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.

Пятница, 06.03:
Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.
Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха +1..+6°С.