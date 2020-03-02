Прощай, зима! В ближайшие дни в Эстонии будет тепло и дождливо

Согласно прогнозу, сегодня днем в стране ожидается переменная облачность. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.

Вторник, 03.03:

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи к Рижскому заливу подойдёт зона мокрого снега и дождя, которая распространится в северо-восточном направлении. Местами туман. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +4°С.

Днем: Преимущественно облачно. Пройдёт дождь и мокрый снег, во второй половине дня, начиная с юга, осадки прекратятся. Ветер преимущественно восточный 4-9, на северном побережье во второй половине дня порывы 14 м/с. Температура воздуха +1..+6°С.

Среда, 04.03:

Ночью: В основном облачно. После полуночи над Рижским заливом пройдёт дождь и мокрый снег, осадки распространятся дальше на северо-восток и могут быть сильными. Ветер восточный и юго-восточный усилится 7-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: В основном облачно. Пройдёт дождь и мокрый снег, после обеда осадки поредеют. Восточный, юго-восточный ветер 7-12, на побережье порывы до 17 м/с, во второй половине дня ветер перейдет к южному, на островах к юго-западному и ослабеет. Температура воздуха +2..+7°С.

Четверг, 05.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 3-9, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 3-9, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.