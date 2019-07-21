Рано радоваться: с понедельника грозы и дожди, но ниже 19 градусов температура не опустится

Не стоит строить планы на всю неделю, исходя из погоды на выходных. Как передает метеослужба, в Эстонию придут грозы и кратковременные дожди. Но снег не пойдет, уже хорошо!
Читайте прогноз на 4 дня от портала pogoda.ee.
Не стоит строить планы на всю неделю, исходя из погоды на выходных. Как передает метеослужба, в Эстонию придут грозы и кратковременные дожди. Но снег не пойдет, уже хорошо!
Понедельник, 22.07:
Ночью: Начиная с островов облачность уплотнится и пойдет дождь, к утру осадки распространятся с островов на западную часть Эстонии. Возможна гроза. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный, после полуночи станет южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: В западной и южной Эстонии облачно с прояснениями, во многих местах кратковременные дожди, грозы, местами сильные осадки. Ветер южных направлений, во второй половине дня переменный 2-8 м/с, при грозе могут сильные порывы ветра.
Температура воздуха 17..22°С. На северо-востоке Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-7, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 22..25°С.
Вторник, 23.07:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь и туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков меньше на востоке Эстонии. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..24, на востоке до 26°С.
Среда, 24.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17, местами до 10°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 20..25, на востоке Эстонии до 27°С.
Четверг, 25.07:
Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер западных направдений 3-9 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 24..28, на побережье местами 20°С.
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