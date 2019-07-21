Рано радоваться: с понедельника грозы и дожди, но ниже 19 градусов температура не опустится

Понедельник, 22.07:

Ночью: Начиная с островов облачность уплотнится и пойдет дождь, к утру осадки распространятся с островов на западную часть Эстонии. Возможна гроза. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный, после полуночи станет южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: В западной и южной Эстонии облачно с прояснениями, во многих местах кратковременные дожди, грозы, местами сильные осадки. Ветер южных направлений, во второй половине дня переменный 2-8 м/с, при грозе могут сильные порывы ветра.

Температура воздуха 17..22°С. На северо-востоке Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-7, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 22..25°С.

Вторник, 23.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь и туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков меньше на востоке Эстонии. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..24, на востоке до 26°С.

Среда, 24.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17, местами до 10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 20..25, на востоке Эстонии до 27°С.

Четверг, 25.07: