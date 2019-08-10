Расчехляйте зонты. На Эстонию надвигаются грозы

Воскресенье, 11.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона осадков распространится по всей Эстонии, местами возможна гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, на островах западной Эстонии ветер южной четверти 5-11 м/с. Температура воздуха 12…17°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами с грозой. Вечером, начиная с района Рижского залива, осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер в течение дня повсюду развернется к южному и юго-западному 5-11, на островах и побережье западной Эстонии порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 17…22°С.

Понедельник, 12.08:

Ночью: небольшая или переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность, местами пройдtт кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, вечером на материке повернtт на южную четверть и ослабеет. Температура воздуха 18..23°С.

Вторник, 13.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер западный четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Среда, 14.08:

Ночью: Облачность поредеет. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 16..20°С.