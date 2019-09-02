Редчайший случай: июль оказался самым холодным месяцем лета


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Редчайший случай: июль оказался самым холодным месяцем лета
Foto: Irina Mägi

Впервые за последние 15 лет июль был самым холодным месяцем. Июнь и август были теплее.

Нынешнее лето нарушило правило, когда июнь - самый холодный месяц, а июль, как правило, самый теплый. В этом году они поменялись местами.

Отчеты метеорологов показывают, что за последние 15 лет июнь со средней температурой 17.6 градусов впервые оказался самым теплым месяцем лета.

Июль за последние 15 лет был самым жарким 11 раз, но три раза проиграл титул августу в 2007, 2015 и 2017. Средняя температура в августе 16.6 градусов.

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