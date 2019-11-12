Рекорд, о котором известно очень мало: самый сильный шторм за всю историю Эстонии

Во время осеннего шторма этого года порывы ветра в Сырве достигли 32,2 м/с. Это почти что ураган, пишет Maaleht.
Средний показатель скорости ветра составил 16,7 м/с, на Рухну 29,8 м/с. Тем не менее, рекорд Эстонии остался не побитым.
Издание пишет, что рекорд относится к 2 ноября 1969 года (до этого большой шторм наблюдался в 1967 году). О нем известно крайне мало. Тогда выходившая на Сааремаа газета ”Строитель коммунизма” сообщила, что в Курессааре ветер сорвал крышу больницы, выдрал с корнем деревья и дороги стали непроходимыми. Ближайшая к городу метеостанция в Сырве зафиксировала максимальный порыв ветра в 40 м/с. Средняя скорость — 18,5 м/с. Сильный ветер наблюдался по всей Эстонии, но больше всего досталось Рухну, где порывы ветра достигли 48 м/с, средний показатель 20 м/с.
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