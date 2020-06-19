Рекорд по июньской температуре держится уже 115 лет, хотя вчерашняя жара почти его побила

18 июня 1905 года в Тарту была зафиксирована температура в 34 градуса тепла. До сих пор это остается рекордно высокой температурой в июне в Эстонии.

В этот четверг более 30 градусов тепла кроме Выру и Валга были зафиксированы также в Тарту (31,1˚C), Пярну (31,0˚C), Вильянди (30,5˚C) и Тюри (30,1 ˚C). Чуть меньше 30 было в Йыгева (29,9˚C), Йыхви и Нарве (29,8˚C).

Что интересно, температурный рекорд июня, отметивший вчера 115-летие, не самые древний в истории Эстонии. Через три года пройдет 150 лет с момента фиксирования температурного рекорда декабря — 13,0 градусов тепла, который был поставлен в Тарту в 1873 году.

Что касается остальных летних месяцев, то июльский рекорд был поставлен в Выру в 1994 году (35,2˚C), а августовский — там же в 1992 году (35,6˚C).

Прогноз погоды обещает сегодня снова жару — до 32 градусов. Быть может, сегодня все же удастся побить 115-летний рекорд? На остальные дни недели в прогнозе стоит не больше 25˚C.

Пятница, 19.06:

Днем: Небольшая и переменная облачность. В первой половине кое-где, во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь с грозой, местами возможен град. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 25..32, на побережье местами 18..22°С.

Суббота, 20.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер восточый, северо-восточный 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы, к вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, порывами 13, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°С.

Воскресенье, 21.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами еще возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, порывами 13, на северном побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 16°С.