Резиновые сапоги или шлепки? Прогноз прольет свет на погоду в Иванову ночь

Вторник, 23.06:

Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 17°С.

Температуру воды на пляжах смотрите здесь!

Kuvataõmmis

Kuvataõmmis

Среда, 24.06:

Ночью: Преимущественно ясно и сухо. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 9…14, на побережье местами до 17°С.

Днем: В основном солнечно и сухо. Ветер переменный 3-7 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье до 18°С.

Четверг, 25.06:

Ночью: В основном ясно и сухо. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами до 17°С.

Днем: На островах и побережье преимущественно солнечно, во внутренних районах небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 25..29, на побережье местами до 19°С.

Пятница, 26.06:

Ночью: Ясно и сухо со слабым ветром. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 27..31, на наветренном побережье до 20°С.