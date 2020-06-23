Резиновые сапоги или шлепки? Прогноз прольет свет на погоду в Иванову ночь

Стойкие жители Эстонии уже привыкли к тому, что июньские праздники часто приходится встречать в резиновых сапогах, а не шлепках, но зато непременно с шашлыком. Прогноз от pogoda.ee подскажет, какой погоды ждать сегодня.
Вторник, 23.06:
Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 17°С.
Температуру воды на пляжах смотрите здесь!
Среда, 24.06:
Ночью: Преимущественно ясно и сухо. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 9…14, на побережье местами до 17°С.
Днем: В основном солнечно и сухо. Ветер переменный 3-7 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье до 18°С.
Четверг, 25.06:
Ночью: В основном ясно и сухо. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами до 17°С.
Днем: На островах и побережье преимущественно солнечно, во внутренних районах небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 25..29, на побережье местами до 19°С.
Пятница, 26.06:
Ночью: Ясно и сухо со слабым ветром. Температура воздуха 12..17°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 27..31, на наветренном побережье до 20°С.
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