Рождественский "подарок" от погоды: в праздничные дни дождь и мокрый снег — что дальше?

Среда, 25.12:

Ночью: Облачно. Временами пройдёт небольшой дождь. Во многих местах туман. Ветер северной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 2..5°С.

Днем: Облачно. До обеда пройдёт небольшой дождь в основном по востоку Эстонии, во второй половине дня без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 2..5°С.

Четверг, 26.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, после обеда понизится.

Пятница, 27.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северо-западный и северный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно. Местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 5-11, на побережье порывами 15, на островах 17 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Суббота, 28.12:

Ночью: Облачно. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный и северный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.

Днем: Облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, во второй половине дня ослабеет и повернёт на западную четверть. Температура воздуха -2..+1°С.