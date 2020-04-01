С четверга в Эстонии ожидается снег, прояснится только в воскресенье

Четверг, 02.04

Ночью: В начале ночи небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с. После полуночи облачность увеличится. Во многих местах мокрый снег и дождь. На дорогах скользко! Ветер юго-западный, южный 3-9, к утру на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха -4..+1, на западе Эстонии до +4°C, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Усилится юго-западный ветер в континентальной части 6-12, порывы 15-18, на побережье 12-17, порывы до 22 м/с. Температура воздуха +4..+8°C.

Пятница, 03.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Начиная с запада, пойдет мокрый снег и дождь, к утру возможен и снег. Юго-западный, южный ветер усилится 8-13, порывами 18-23 м/с, в прибрежной зоне 13-18, порывами до 27 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 8-15, порывами 20-25 м/с, во второй половине дня, начиная с запада, постепенно ослабеет и перейдет к северо-западному. Температура воздуха +2..+7°С.

Суббота, 04.04

Ночью: Облачность поредеет. Местами мокрый снег и снег. Ветер везде станет северо-западным, западным 4-10, в начале ночи порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный снег и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха +2..+6°C.