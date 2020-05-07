"С эстонской погодой никогда не соскучишься!" Синоптик дала полный сюрпризов прогноз на неделю


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"С эстонской погодой никогда не соскучишься!" Синоптик дала полный сюрпризов прогноз на неделю
Mari Kartau

Расцветшая весна может радовать: неделя принесет как солнце, так и живительный дождь. Штормового ветра не ожидается, но тихих моментов будет тоже мало, пишет синоптик Эле Педассаар в Maaleht.

Тепло распределилось по земле неравномерно, обусловлено это прежде всего сезонной особенностью. На новой неделе сначала придется смириться с мыслью, что станет прохладнее.

Пару дней в Эстонии будет сиять солнце. В четверг (7.05.) создастся возможность для образования дождевых облаков и усилится ветер, к вечеру ветер ослабеет и более спокойная ночь пятницы (8.05.) принесет во внутренних районах местами небольшую минусовую температуру. День пятницы будет снова более сухой и чуть более теплый: 10–14° тепла, на побережье прохладнее. К вечеру ветер повернет на юг и усилится.

В субботу (9.05.) по Эстонии пройдут кратковременные дожди. Воздух потеплеет, и как ночь, так и день будут на пару градусов теплее. В воскресенье ночь и утро принесут более сухой и спокойный момент.

В последующие пару дней сначала усиливающийся южный ветер принесет в Эстонию еще более теплый воздух и дневные максимумы поднимутся выше 15°. Вечер принесет резкую смену погоды: с моря придет на острова частый дождь, который в понедельник (11.05.) ночью двинется дальше на восток и как следует польет всю землю. Дождь будет сопровождать порывистый ветер. После дождя на Эстонию двинется заметно более прохладный воздух, и после теплой ночи дневные максимумы будут умеренные, оставаясь в промежутке 5–10°.

В последующие дни (12.–13.05.) погода будет время от времени с дождевыми шквалами, ветреная и прохладная. В прохладном воздухе вместе с дождем пойдет также мокрый снег или снежная крупа. Опасность минусовой температуры из-за более ветреной погоды в ночное время будет мала, на теплый день тоже не приходится надеяться. Как бы то ни было, с эстонской погодой никогда не соскучишься!

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