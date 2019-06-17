С середины недели погода испортится

Вторник, 18.06

Ночью: Ясно. Местами образуется туман. Ветер западных направлений 2-8, в начале ночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 7..13, на побережье до 16°С.

Днем: Солнечная погода. Ветер западный и юго-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16..19°C.

Среда, 19.06

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8, в начале ночи на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 22..26, на побережье местами 18°С.

Четверг, 20.06

Ночью: Небольшая облачность. Без осадков. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17, по северу Эстонии местами 10°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 24..28, на побережье 20..23°С.

Пятница, 21.06

Ночью: Небольшая облачность. Без осадков. На побережье местами образуется туман. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 18..25, на востоке Эстонии 25..29°С.