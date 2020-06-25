Самые опасные погодные явления Эстонии: торнадо, смертоносные грозы и огромный град

В начале июня студент Тартуского университета Кайро Кийтсак защитил бакалаврскую работу на тему “Опасные погодные явления в Эстонии в 1997–2019 годах”. За основу взяты данные, собранные добровольцами “Сети наблюдателей грозы и шторма” в 2006-2019 годах, которые автор работы дополнил более ранней информацией о шторме из СМИ, а также сообщениями из соцсетей.

За 15 лет добровольцами было зафиксировано 2076 наблюдений о штормовом ветре. Например, только лишь 8 августа 2010 года поступило 93 наблюдения о передвигавшемся над территорией Эстонии грозовом массиве — тогда штормовой ветер во многих местах повалили деревья и нанес ущерб зданиям, в том числе шпилю церкви Вяйке-Маарья.

После штормового ветра идет град с 717 наблюдениями. Обычно град идет в Эстонии от одной до пары минут, а размер градин составляет около 0,5–1 см в диаметре. Опасный град размером от 2 см встречается значительно реже, за 15 лет было зарегистрировано 104 случая.

В основном диаметр опасного града составлял 2–3 см. Согласно Госметеослужбе, официальный рекорд по диаметру града в Эстонии составляет 7 см, но люди сообщали и о градинах, доходящих до 10 см в размере.

8 июня этого года в разных уголках Эстонии прошла сильная гроза с градом: в основном диаметр градин был 2-3 см, но в Вяндра зафиксировали 7 см.

При столкновении жаркого воздуха с востока и прохладного с запада образовались и другие запоминающиеся грозы с градом: например, 12 августа 2015 года в Вильяндимаа и Тартумаа, или 29 мая 2000 года в Тартумаа и Йыгевамаа, где размер градин достигал 5–7 см в диаметре.

Были и летальные исходы



На третьем месте по частоте — ущерб от молний, о котором поступило 308 наблюдений. Чаще всего от молнии страдают здания, деревья и линии электропередач. Иногда удар молнии получал домашний скот и люди.

Например, 8 июля 1998 года в Ярвамаа от удара молнии погибли 36 телят, которые собрались вокруг столба с линиями электропередач. За этот период люди получали удар молнии 16 раз — в трех случаях исход был летальным.

Из более редких явлений, которые встречались в Эстонии, торнадо наблюдался 52 раза и водяной смерч — 87 раз.