Сегодня шторм, а что же дальше? Прогноз погоды на начало недели
Читайте прогноз на первую половину предстоящей недели от pogoda.ee.
Читайте прогноз на первую половину предстоящей недели от pogoda.ee.
Понедельник, 16.09:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, в прибрежных районах возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 4-10, порывами до 14 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами до 22, в начале ночи на островах до 25 м/с, утром на островах ветер развернется к северо-западному направлению. Температура воздуха 6…11, на побережье до 14°С.
Днем: Облачно с прояснениями, временами пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер западный, северо-западный 8-13, порывами 17, на островах и побережье 21 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 11…14°С.
Вторник, 17.09:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11, в начале ночи порывами до 14, на побережье 17 м/с. Температура воздуха 4…8, на побережье до 12°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 3-9 м/с, к вечеру развернётся к северному направлению. Температура воздуха 10…14°C.
Среда, 18.09:
Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2…7, на побережье до 11°С, у земли местами около 0°C.
Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8…13°C.
Четверг, 19.09:
Ночью: Переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 1…6, на побережье до 10°C, у земли 0…-2°С.
Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-7, после обеда на островах и западном побережье северо-западный ветер 6-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8…12°C.
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