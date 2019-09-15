Сегодня шторм, а что же дальше? Прогноз погоды на начало недели

Понедельник, 16.09:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, в прибрежных районах возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 4-10, порывами до 14 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами до 22, в начале ночи на островах до 25 м/с, утром на островах ветер развернется к северо-западному направлению. Температура воздуха 6…11, на побережье до 14°С.

Днем: Облачно с прояснениями, временами пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер западный, северо-западный 8-13, порывами 17, на островах и побережье 21 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 11…14°С.

Вторник, 17.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11, в начале ночи порывами до 14, на побережье 17 м/с. Температура воздуха 4…8, на побережье до 12°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 3-9 м/с, к вечеру развернётся к северному направлению. Температура воздуха 10…14°C.

Среда, 18.09:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2…7, на побережье до 11°С, у земли местами около 0°C.

Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8…13°C.

Четверг, 19.09:

Ночью: Переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 1…6, на побережье до 10°C, у земли 0…-2°С.